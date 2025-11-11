San Lorenzo del Vallo: rubate oltre duemila piante d’ulivo da un’azienda agricola

SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – È stato un fine settimana amaro per un’attività vivaistica a San Lorenzo del Vallo. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, ignoti hanno messo a segno un furto di vaste proporzioni. Nel mirino dei malviventi oltre duemila piante di ulivo dell’altezza compresa tra 1,20 – 1,50 metri. Piante che erano pronte per la consegna e si trovavano nel piazzale dell’azienda.

I ladri, secondo quanto emerso, potrebbero avere saputo e approfittato dell’assenza della famiglia che gestisce l’attività che stava festeggiando un compleanno. I malviventi si sarebbero introdotti nella proprietà, utilizzando appositi mezzi per caricare e trasportare via la refurtiva.

Un danno economico ingente per l’imprenditore vittima del furto che ha presentato denuncia ai carabinieri. Un episodio che non sarebbe isolato in quanto, nel corso degli anni, l’azienda sarebbe stata oggetto di altri atti delinquenziali, tra furti e incendi dolosi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Spezzano Albanese.