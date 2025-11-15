San Giovanni in Fiore, l’artista Luigi Scarcelli dona una sua opera alla città. La sindaca: “Espressione di identità e universalità”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha visitato il museo dell’artista Luigi Scarcelli, artista del Comune da lei amministrato, maestro del ferro battuto e autore di straordinarie riproduzioni del Colosseo, del Duomo di Milano, delle chiese di San Giovanni in Fiore, dell’Abbazia florense, delle tavole gioachimite e persino del campo di Auschwitz, realizzato come monito universale di memoria.

Nel corso della visita, l’artista ha voluto donare alla sindaca una sua opera originale, raffigurante una stella con al centro i cerchi trinitari di Gioacchino da Fiore, per collocarla in uno spazio pubblico della città. La prima cittadina ha ringraziato Scarcelli per il gesto nobile. Poi ha annunciato che l’opera sarà installata in una piazza o in una strada di San Giovanni in Fiore come segno di identità e appartenenza.

“La stella e i cerchi trinitari di Gioacchino da Fiore – ha sottolineato la sindaca Succurro – rappresentano l’unità di Dio nelle Persone e al tempo stesso il legame tra cielo e terra, fede e ragione, passato e futuro. È un simbolo che esprime la nostra storia e la nostra visione di comunità aperta, laboriosa e di grande spiritualità. Ringrazio Luigi Scarcelli – ha aggiunto – per la sua arte che racconta radici, sacrifici e la speranza dell’uomo. L’opera ci ricorderà ogni giorno la forza della nostra identità e l’universalità del messaggio gioachimita”.