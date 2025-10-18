San Fili in marcia per la ricerca: domani la camminata per i tumori femminili

SAN FILI (CS) – Un passo dopo l’altro per la salute, la ricerca e il futuro. Domani, domenica 19 ottobre, il Comune di San Fili ospiterà la Camminata per la ricerca sui tumori femminili, un evento solidale patrocinato dall’Amministrazione comunale e promosso dal Centro Italiano Femminile (CIF) – San Fili e dal Gruppo Ricicliamoci – Bucita, in adesione alla PittaRosso Pink Parade 2025, a favore della Fondazione Umberto Veronesi.

La partenza è prevista alle 9:30 dalla Villetta Comunale di località Airella, con un percorso che attraverserà Contrada Frassino fino a Bucita, coinvolgendo l’intera comunità in un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione oncologica e al sostegno della ricerca scientifica. Nel corso della manifestazione interverranno medici, specialisti, rappresentanti istituzionali e referenti delle associazioni promotrici, che condivideranno testimonianze e riflessioni sull’importanza della diagnosi precoce e dell’investimento in ricerca per combattere i tumori femminili.

L’appuntamento si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione nazionale che raccoglie fondi e promuove consapevolezza sulle patologie oncologiche che colpiscono le donne. Un evento di comunità che unisce salute, solidarietà e cittadinanza attiva.