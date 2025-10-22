Salvatore, Lucia e Domenico: dolore per le tre vite spezzate sulla Jonio-Tirreno

SERRA SAN BRUNO (VV) – Tutta Serra San Bruno piange la prematura scomparsa di Salvatore, Lucia e Domenico, morti ieri pomeriggio in un tragico frontale con un bus mentre in auto percorrevano la statale Jonio Tirreno nei pressi di Gioiosa Ionica, nel reggino. “Con il cuore colmo di tristezza e di dolore, porgo il più sentito cordoglio ai familiari di Lucia, Salvatore e Domenico. Tre bravi giovani che tutti noi abbiamo incontrato sulla nostra strada e che oggi ci lasciano avvolti in una tragedia. Su Serra è calato il silenzio. In segno di vicinanza alle famiglie, la comunità si stringerà in lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto a Lucia, Salvatore e Domenico”. A scriverlo è il sindaco Alfredo Barillari sulla sua pagina Facebook.

“È davvero difficile trovare le parole davanti a una tragedia così grande”, scrive Francesco su Facebook. “Quanto accaduto ci lascia sconvolti, con il cuore spezzato e mille domande. Salvatore, Lucia e Domenico se ne sono andati troppo presto, lasciando un vuoto enorme nelle vite di chi li conosceva e voleva loro bene. Siamo tutti vicini alle loro famiglie, e in particolare ai figli di Salvatore e Lucia, che ora hanno bisogno di tanto affetto e tanta forza. Che il ricordo di queste tre persone continui a vivere nei nostri cuori

Un cordoglio unanime espresso attraverso i tanti messaggi affidati al social e in cui i tre giovani rivivono nelle parole di chi oggi li ricorda come l’associazione LiberaMente che parla di “un dolore che lascia senza parole. Oggi la nostra comunità è profondamente scossa da una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto raccontare. In un terribile incidente hanno perso la vita, una coppia Lucia e Salvatore e uno splendido ragazzo Domenico. In momenti come questo, le parole sembrano non bastare. Ci stringiamo con affetto attorno ai loro figli e ai familiari. La solidarietà e l’amore della comunità possano aiutarli ad affrontare questo dolore immenso. Volate in alto Angeli belli”.

La Uil di Serra San Bruno “si unisce con profonda commozione al dolore che ha colpito le famiglie di Lucia, Salvatore e Domenico, oggi tragicamente scomparsi. In questo momento di immensa tristezza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e solidarietà. Il pensiero va ai due figlioletti di Lucia e Salvatore, rimasti orfani: che la comunità sappia stringersi attorno a loro con amore, cura e responsabilità, affinché non manchino mai affetto, sostegno e speranza. Che il ricordo dei loro genitori sia per loro guida e luce nel cammino della vita. Un ricordo speciale va a Domenico, giovane con disabilità che sprizzava entusiasmo da ogni parte. La sua gioia contagiosa, la sua voglia di vivere e il suo sorriso sincero erano un dono per chiunque lo incontrasse. La sua assenza lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio resterà vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Che la terra sia lieve a tutti loro.