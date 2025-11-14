Rubano in un negozio di articoli per la casa: arrestate 4 donne. Refurtiva nascosta anche sotto i vestiti

CINQUEFRONDI (RC) – Furto in un negozio di articoli per la casa: quattro donne sono state tratte in arresto dai Carabinieri della Stazione di Cinquefrondi, nel reggino, tutte accusate di furto aggravato compiuto in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di articoli casalinghi. L’operazione è scattata nelle scorse ore a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, che indicava la presenza di persone sospette all’interno del punto vendita.

Blitz lampo dei Carabinieri: quattro donne arrestate

I militari, intervenuti tempestivamente, hanno sorpreso le quattro mentre tentavano di allontanarsi dal negozio con diversi prodotti occultati sotto gli abiti. Durante la perquisizione, è stata recuperata parte della refurtiva nascosta negli indumenti, mentre ulteriori articoli sottratti poco prima sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura parcheggiata nel piazzale antistante, dove le indagate avevano già caricato la merce con l’intenzione di dileguarsi.

Refurtiva sottratta in un negozio di articoli per la casa

La refurtiva sottratta in un negozio di articoli per la casa è stata recuperata, mente le 4 donne sono state portate presso la Stazione Carabinieri e inizialmente sottoposte agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Successivamente, l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’episodio sottolinea la costante vigilanza dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti in esercizi commerciali, fenomeno che incide sia sulla sicurezza percepita che sull’economia locale. Il controllo del territorio, svolto quotidianamente con professionalità, rimane uno degli strumenti più efficaci per prevenire e reprimere tali condotte.