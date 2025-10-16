Segnala una notizia

Rossano: tragedia sul lavoro, operaio muore dopo la caduta da una scala

Ionio

Dramma a Piragineti

Secondo i primi riscontri la vittima, potrebbe avere accusato un malore e sarebbe precipitata. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

Pubblicato

11 secondi fa

il

ambulanza 118

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tragedia sul lavoro questa mattina a Piragineti, frazione dell’area urbana di Corigliano Rossano, dove un uomo di 56 anni, F.S., ha perso la vita dopo una caduta da una scala. Secondo quanto ricostruito l’uomo stava effettuando lavori di lavorazione del ferro, quando avrebbe accusato un improvviso malore che lo avrebbe fatto precipitare nel vuoto.

Allertati immediatamente i soccorsi, sul posto è giunto il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il 56enne pare fosse molto conosciuto nella zona, ed era sposato e padre di famiglia. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare se si sia trattato effettivamente di un malore improvviso.

