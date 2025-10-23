Rissa shock nel Cosentino: due giovani feriti, uno grave con amputazione

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Due giovani ventenni sono stati feriti, uno in maniera grave, la notte scorsa, con armi da taglio e con oggetti contundenti durante una rissa. L’episodio è avvenuto nei pressi di uno dei parcheggi del Parco “Qualità della vita”, a Roseto Capo Spulico, nel cosentino. Uno dei due giovani, secondo quanto si è appreso, avrebbe subito diverse ferite al torace, al dorso e alla mano sinistra e avrebbe subito anche l’amputazione di un dito. Entrambi i giovani, un italiano ed uno straniero, sono stati trasportati nell’ospedale di Cosenza. Il giovane italiano è stato poi dimesso in giornata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano. Su quanto accaduto vige il massimo riserbo degli inquirenti in quanto sono in corso le indagini sia per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e sia per individuare i responsabili.