“Ripartire dai territori”, a Rende i sindaci calabresi di centrosinistra aprono un confronto pubblico

RENDE – Un confronto aperto e pubblico per iniziare a costruire una proposta politica condivisa e radicata nei territori. È con questo spirito che i sindaci calabresi di centrosinistra si ritrovano a Rende, nel post elezioni, per tracciare una nuova strada. Lo faranno nel corso dell’incontro intitolato “Ripartire dai territori” organizzato per venerdì 24 ottobre alle ore 18.00 presso il Museo del Presente di Rende.

Diversi i primi cittadini che hanno già dato la loro adesione. Ci sarà Giuseppe Aieta, sindaco di Cetraro, Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, Giuseppe Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria, Mimmo Lo Polito, sindaco di Castrovillari, Francesca Pisani, sindaca di Casali del Manco, Enzo Romeo che guida il Comune di Vibo Valentia, Renzo Russo, sindaco di Saracena e Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano.

Non è un caso che tra gli interventi sono previsti sindaci di città capoluogo fino ai comuni delle aree interne, sindaci civici e con una appartenenza partitica, tutti accomunati dalla volontà di confrontarsi, fare rete, rilanciare il governo dei territori e far riavvicinare la gente alla politica. “Non si tratta di una iniziativa chiusa – specificano i sindaci – Al contrario sono invitati tutti gli amministratori, attivisti e cittadini che condividono lo spirito di questa iniziativa”.