COSENZA – Nuovo richiamo alimentare che riguarda un risotto alla Milanese del marchio Knorr. Il prodotto è stato ritirato a causa della “possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici“. A ribadirlo è una nota del marchio Conad diffusa l’11 novembre 2025 e che riguarda un prodotto presente all’interno della catena di supermercati.

Di quale prodotto si tratta

Il risotto alla Milanese del marchio Knorr (175 grammi) è stato commercializzato da Unilever Italia Mkt Operations Srl. Sono cinque i lotti di produzione richiamati dal mercato. Si tratta nel dettaglio dei seguenti lotti ritirati dal mercato:

5290A0810

5293A0810

5294A0810

5295A0810

5296A0810

La sede dello stabilimento si trova a Sanguinetto, in provincia di Verona, precisamente in Via Roma 23. La data di scadenza del prodotto è gennaio 2027. Sulla voce descrizione, relativa al prodotto, si legge “busta da 175 grammi”. Come già ribadito, il motivo del richiamo è riconducibile alla possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici, da qui la decisione di ritirare i lotti e procedere con lo stop alla loro vendita per motivi di sicurezza.

Cosa fare quando un prodotto viene ritirato dal mercato?

E chi lo ha acquistato cosa deve fare? Ebbene, in questi casi non ci sono tante cose da fare. Si raccomanda a quei clienti che hanno acquistato uno o più di questi lotti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto. Ecco intanto la nota ufficiale pubblicata sul sito Conad riguardante il richiamo del Risotto alla Milanese Knorr.