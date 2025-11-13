Italia
Richiami alimentari, ritirato dal mercato risotto alla Milanese Knorr: “Possibile presenza di plastica e metalli”
Conad ha annunciato il ritiro dal mercato di ben cinque lotti. Le indicazioni da seguire e cosa bisogna fare in questi casi
COSENZA – Nuovo richiamo alimentare che riguarda un risotto alla Milanese del marchio Knorr. Il prodotto è stato ritirato a causa della “possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici“. A ribadirlo è una nota del marchio Conad diffusa l’11 novembre 2025 e che riguarda un prodotto presente all’interno della catena di supermercati.
Di quale prodotto si tratta
Il risotto alla Milanese del marchio Knorr (175 grammi) è stato commercializzato da Unilever Italia Mkt Operations Srl. Sono cinque i lotti di produzione richiamati dal mercato. Si tratta nel dettaglio dei seguenti lotti ritirati dal mercato:
- 5290A0810
- 5293A0810
- 5294A0810
- 5295A0810
- 5296A0810
La sede dello stabilimento si trova a Sanguinetto, in provincia di Verona, precisamente in Via Roma 23. La data di scadenza del prodotto è gennaio 2027. Sulla voce descrizione, relativa al prodotto, si legge “busta da 175 grammi”. Come già ribadito, il motivo del richiamo è riconducibile alla possibile presenza di corpi estranei plastici e metallici, da qui la decisione di ritirare i lotti e procedere con lo stop alla loro vendita per motivi di sicurezza.
Cosa fare quando un prodotto viene ritirato dal mercato?
E chi lo ha acquistato cosa deve fare? Ebbene, in questi casi non ci sono tante cose da fare. Si raccomanda a quei clienti che hanno acquistato uno o più di questi lotti di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita di acquisto. Ecco intanto la nota ufficiale pubblicata sul sito Conad riguardante il richiamo del Risotto alla Milanese Knorr.
