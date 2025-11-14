Rete degli anfiteatri, Greco sostiene Magarò e propone “una legge regionale per valorizzarli”

CATANZARO – “Ieri ho avuto modo di leggere con grande attenzione l’iniziativa promossa dal sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò, volta alla creazione di una rete degli anfiteatri della provincia di Cosenza. Ritengo si tratti di un progetto di grande importanza, capace di valorizzare i nostri anfiteatri storici come luoghi di cultura, socialità e partecipazione per le comunità locali”. Lo sostiene il neo eletto consigliere regionale Orlandino Greco che esprime, in una nota, pieno sostegno a questa iniziativa.

Per Greco “rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa diventare motore di coesione sociale e sviluppo del territorio. È doveroso ricordare che Castrolibero ha già fatto dell’Anfiteatro Tieri un luogo di comunione e condivisione, dimostrando quanto questi spazi possano essere catalizzatori di iniziative culturali e artistiche”.

“In questa prospettiva, intendo proporre una legge regionale finalizzata a preservare e valorizzare gli anfiteatri storici, creando una rete stabile che favorisca la loro fruizione, la promozione di eventi culturali e la connessione tra le diverse realtà territoriali. – conclude il consigliere – Solo attraverso un’azione coordinata e una visione strategica possiamo garantire la tutela di questi luoghi e renderli punti di riferimento per cittadini e visitatori”.