Rende: valigia sospetta su via Don Minzoni. Sul posto Vigili del Fuoco, carabinieri e artificieri

Rende: valigia sospetta su via Don Minzoni. Sul posto Vigili del Fuoco, carabinieri e artificieri

Si attende l’arrivo degli artificieri. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno interdetto al traffico la strada per consentire le operazioni di controllo

Pubblicato

27 minuti fa

il

RENDE – Operazioni in corso a Rende, in via Don Minzoni, a Commenda, per una valigia sospetta segnalata lungo la strada: un trolley viola. Sul posto sono intervenuti alcune pattuglie dei carabinieri, gli artificieri e a supporto anche i vigili del fuoco, impegnati nell’attività di assistenza e messa in sicurezza dell’area, in particolare in prossimità di un’istituto bancario.

A scopo precauzionale, la strada è stata bloccata al traffico e l’intera zona è stata transennata per consentire le verifiche degli specialisti. L’allarme è scattato intorno alle 13:00 quando qualcuno ha segnalato la presenza della valigia lungo la strada. Al momento si procede con la massima cautela e con l’intervento degli artificieri. Le operazioni sono ancora in corso.

Rende valigia sospetta

In aggiornamento

