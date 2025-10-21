RENDE – Operazioni in corso a Rende, in via Don Minzoni, a Commenda, per una valigia sospetta segnalata lungo la strada: un trolley viola. Sul posto sono intervenuti alcune pattuglie dei carabinieri, gli artificieri e a supporto anche i vigili del fuoco, impegnati nell’attività di assistenza e messa in sicurezza dell’area, in particolare in prossimità di un’istituto bancario.

A scopo precauzionale, la strada è stata bloccata al traffico e l’intera zona è stata transennata per consentire le verifiche degli specialisti. L’allarme è scattato intorno alle 13:00 quando qualcuno ha segnalato la presenza della valigia lungo la strada. Al momento si procede con la massima cautela e con l’intervento degli artificieri. Le operazioni sono ancora in corso.

In aggiornamento