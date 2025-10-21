Segnala una notizia

Rende: trolley sospetto su via Don Minzoni. Dopo l’intervento degli artificieri, valigia vuota e strada riaperta

Intervenuti gli artificieri che non hanno trovato nulla all’interno della valigia. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno interdetto al traffico la strada per consentire le operazioni di controllo

25 minuti fa

Valigia sospetta Rende Carabinieri

RENDE – Attimi di apprensione a Rende, in via Don Minzoni a Commenda, per la presenza di una valigia sospetta segnalata lungo la strada: un trolley di colore viola lasciato sul marciapiede da qualcuno. È scattato l’allarme bomba e sul posto sono intervenuti alcune pattuglie dei carabinieri e a supporto anche i vigili del fuoco, impegnati nell’attività di assistenza e messa in sicurezza dell’area, in particolare in prossimità di un’istituto bancario e di alcuni esercizi commerciali. Poco dopo sono intervenuti gli artificieri.

A scopo precauzionale, la strada è stata bloccata al traffico e l’intera zona è stata transennata per consentire le verifiche degli specialisti. L’allarme è scattato intorno alle 13:00 quando qualcuno ha segnalato la presenza della valigia. Dopo il controllo degli artificieri, che non hanno rilevato nulla di sospetto nella valigia, le operazioni sono terminate poco dopo le 14:00 senza nessun particolare problema.

Rende valigia sospetta

 

Argomenti correlati:
