RENDE – Attimi di apprensione a Rende, in via Don Minzoni a Commenda, per la presenza di una valigia sospetta segnalata lungo la strada: un trolley di colore viola lasciato sul marciapiede da qualcuno. È scattato l’allarme bomba e sul posto sono intervenuti alcune pattuglie dei carabinieri e a supporto anche i vigili del fuoco, impegnati nell’attività di assistenza e messa in sicurezza dell’area, in particolare in prossimità di un’istituto bancario e di alcuni esercizi commerciali. Poco dopo sono intervenuti gli artificieri.

A scopo precauzionale, la strada è stata bloccata al traffico e l’intera zona è stata transennata per consentire le verifiche degli specialisti. L’allarme è scattato intorno alle 13:00 quando qualcuno ha segnalato la presenza della valigia. Dopo il controllo degli artificieri, che non hanno rilevato nulla di sospetto nella valigia, le operazioni sono terminate poco dopo le 14:00 senza nessun particolare problema.