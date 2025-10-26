Rende, successo per “Ottobre Rosa” al Museo del Presente: due giornate di screening gratuiti e prevenzione

RENDE – La sala del Museo del Presente di Rende gremita per l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sullo screening senologico, promossa nell’ambito del progetto Ottobre Rosa. Una grande partecipazione ad un momento di crescita collettiva e di autentica condivisione. L’incontro, scandito da interventi di medici, volontari e rappresentanti istituzionali, ha promosso riflessioni profonde e testimonianze di vita reale, aprendo un dialogo con la cittadinanza su un tema che tocca da vicino tante famiglie: la prevenzione del tumore al seno.

La proposta, nata dalle consigliere di opposizione dott.ssa Stefania Galassi e avv. Adriana Calvelli, è stata condivisa e sostenuta da tutta l’amministrazione comunale, con la collaborazione degli assessori Daniela Ielasi e Federico Jorio. Un gesto in nome della salute pubblica, dimostrando che la politica, quando è animata da spirito di servizio, può essere strumento concreto di crescita e solidarietà. Grazie a questa sinergia, sono state realizzate due giornate di prevenzione gratuite dedicate alle donne, con screening ecografici e momenti informativi curati dai medici e dai volontari dell’associazione OncoMed, presieduta da Francesca Caruso.

Prevenzione e collaborazione, eseguite 50 ecografie mammarie

La consigliera Adriana Calvelli, membro di AIRC Giovani Calabria, ha proposto l’illuminazione in rosa del Comune di Rende, aderendo alla campagna nazionale AIRC come simbolo visibile dell’impegno della città nella lotta contro il tumore al seno. Ha inoltre promosso attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni alla cultura della prevenzione. La consigliera Stefania Galassi, medico e volontaria OncoMed, ha invece partecipato attivamente agli screening, eseguendo – insieme al collega Antonio Caputo – 50 ecografie mammarie, in sinergia con le volontarie dell’associazione.

L’iniziativa segna un traguardo importante ovvero l’istituzione ufficiale dell’Ottobre Rosa nel calendario comunale, come appuntamento annuale dedicato alla prevenzione oncologica femminile. Un riconoscimento che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, e che rappresenta – come sottolineano gli organizzatori – “una piccola grande vittoria per tutte le donne che ogni giorno scelgono la prevenzione come atto di forza e d’amore verso se stesse”.

Un ringraziamento anche al Prof. Marcello Maggiolini (preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e TD Unical), all’On. Simona Loizzo (presidente Intergruppo parlamentare sul tumore al seno), ai medici Antonio Caputo e Achiropita Curti, ala psico-oncologa Angela Piattelli e ancora alla coordinatrice infermieristica Nanda Caligiuri.