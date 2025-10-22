Rende: stava per sottrarre gioielli ad un’anziana con la truffa del finto incidente, arrestata

RENDE (CS) – I carabinieri di Rende hanno arrestato una donna che stava per sottrarre gioielli e preziosi ad un’anziana signora, attraverso l’odiosa truffa delle finte forze dell’ordine e di un incidente mai avvenuto. La vicenda si è conclusa con l’arresto in flagranza, grazie alla prontezza della vittima (che ha allertato subito i familiari) e all’intervento immediato dei militari presso l’abitazione della donna.

Secondo quanto ricostruito, il modus operandi della truffatrice ha visto la complicità di un uomo. Quest’ultimo aveva contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per un appartenente alle forze dell’ordine. Alla donna era stato detto che, la sua vettura era rimasta coinvolta in un presunto incidente stradale e che avrebbe danneggiato un’altra auto. Per evitare conseguenze legali o una denuncia, l’anziana avrebbe dovuto pagare subito un “risarcimento”.

Insospettita la vittima ha immediatamente contattato alcuni familiari, che a loro volta hanno allertato i carabinieri. Nel frattempo, la truffatrice si era recata presso l’abitazione dell’anziana, pronta a riscuotere quanto pattuito come pagamento. Ma grazie all’intervento tempestivo della pattuglia, la donna è stata bloccata in flagranza di reato prima che potesse riuscire a portare a termine il colpo. Le indagini dei militari proseguono per identificare il complice ed accertare altre responsabilità.