Rende, sorpresi a spacciare cocaina in un bar a Commenda. I carabinieri arrestano una coppia

RENDE – I carabinieri di Rende hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo e una donna accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, quando, nell’ambito di una serie di controlli straordinari per il contrasto alla droga e la sicurezza urbana, i militari sono entrati in azione all’interno di un bar situato a Commenda.

Per diversi giorni i militari hanno tenuto la coppia sotto controllo, monitorando i loro movimenti e raccogliendo elementi proprio legati all’attività di spaccio dei due. Sabato pomeriggio è scattato il blitz, con il supporto delle unità cinofile. Una volta entranti all’interno dell’esercizio commerciale, i due sono stati bloccati dai carabinieri e sottoposti a perquisizione personale che ha dato esito positivo: sono stati rivenuti diversi quantitativi di cocaina già suddivisa in dosi pronta per essere venduta. Il rinvenimento dello stupefacente ha confermato cosi i sospetti maturati nei giorni precedenti dai militari, ed ha portato all’arresto immediato della coppia.