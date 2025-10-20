Rende, sorpresi a rubare una Lancia Ypsilon nel parcheggio del Marconi. Fermati tre giovani

RENDE – Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Rende che li hanno sopresi in flagranza di reato mentre stavano cercando di rubare un’auto, una Lancia Ypsilon. È accaduto venerdì scorso all’interno del parcheggio che si trova alle spalle del Centro Commerciale Marconi, a Quattromiglia di Rende, a due passi dal MC-Drive.

Nell’ambito di una serie di controlli predisposti su tutto il territorio, l’auto dei miliari, durante una perlustrazione in una zona non nuova a tali episodi, ha sorpreso i tre giovani che stavano per portare via l’auto. I tre sono stati subito bloccati e arrestati. I carabinieri di Rende hanno anche sequestrato una serie di attrezzi da scasso ed una centralina elettronica utilizzata per bypassare i sistemi elettronici delle auto moderne, ed avviare il veicolo senza l’uso delle chiavi.

Si tratta di una minaccia particolarmente insidiosa, perché permette di bypassare gli antifurti di fabbrica in pochi istanti. E troppo spesso i proprietari si accorgono del furto quando è ormai troppo tardi, poiché non restano segni di effrazione. Fortunatamente, in questo caso, l’intervento dei carabinieri ha sventato il furto