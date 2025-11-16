Area Urbana
Domenica 23 novembre
Il 23 novembre la prima edizione di Rende Plogging | Correre e raccogliere rifiuti per pulire i quartieri
Domenica 23 novembre arriva a Rende la prima edizione del Plogging: cittadini, associazioni e istituzioni insieme per unire sport, ambiente e cura dei quartieri
RENDE – Dalla Svezia alla città di Rende passando per una nuova idea di sport e rispetto ambientale: si chiama plogging ed è la pratica che unisce corsa (o camminata) e raccolta dei rifiuti. Un gesto semplice ma rivoluzionario, che domenica 23 novembre 2025, alle ore 9:30, diventerà protagonista della manifestazione “Puliamo il mondo alla scoperta dei quartieri – 1ª edizione di Rende Plogging”.
Rende Plogging: sport, ambiente e partecipazione
Promosso dal Comune di Rende in collaborazione con Calabra Maceri, il nuovo evento punta a trasformare l’attività fisica in un gesto concreto di tutela dell’ambiente urbano. Correre, camminare, chinarsi per raccogliere un rifiuto: un piccolo movimento che moltiplicato per decine di partecipanti diventa un atto di responsabilità collettiva. L’adesione alla prima edizione è già significativa e conferma un crescente interesse dei cittadini verso forme di partecipazione attiva e sostenibile.
Patrocini e collaborazioni
La manifestazione può contare sul sostegno di importanti enti e associazioni nazionali e regionali. Tra i patrocini figurano:
- CONI
- Legambiente
- Csain Calabria
Fondamentale anche l’appoggio dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rende, che hanno scelto di sposare questa iniziativa come esempio virtuoso di educazione civica e cura del territorio.
A contribuire all’organizzazione dell’evento saranno anche diverse realtà associative rendesi, tra cui:
- ASC Comprensorio Popolare Villaggio Europa
- S.D. Villaggio Europa CEEP
- Agesci San Carlo Borromeo
- Rende Servizi
Un’occasione per riscoprire i quartieri
Il plogging non è solo un’attività sportiva: è un modo per vivere la città da protagonisti, scoprire strade, parchi e quartieri da una prospettiva diversa. Partecipare è un gesto che fa bene all’organismo e all’ambiente, contribuendo a riscoprire i quartieri di Rende e renderli più puliti e più belli e accoglienti.
Social