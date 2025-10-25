Rende: in due sorpresi a rubare rame, arrestati dai carabinieri

RENDE – Due cittadini stranieri sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Rende in flagranza di reato, sorpresi mentre asportavano rame e altro materiale ferroso da un’area retrostante il parcheggio “Marconi”.

I militari li avevano notati aggirarsi con fare sospetto nella zona e hanno deciso di procedere a un controllo. Fermati da una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio, i due sono stati trovati in possesso di diversi chili di cavi di rame, pezzi di ferro e altri metalli, nascosti all’interno di un veicolo utilizzato per il trasporto della refurtiva.

Dopo gli accertamenti di rito, i due — entrambi di nazionalità straniera — sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.