Rende: domani al via l’Oktoberfest Calabria 2025. Modifiche alla viabilità, divieti e sensi di marcia

RENDE – In occasione dell’Oktoberfest Calabria 2025, in programma presso l’area mercatale di via Parigi nel quartiere Europa dal 17 ottobre al 2 novembre 2025, il Comune di Rende ha emanato un’ordinanza Dirigenziale, per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale nella zona interessata. L’ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Locale Fabio Felice De Silva, mira a garantire sicurezza e fluidità del traffico durante lo svolgimento della manifestazione, che richiamerà numerosi visitatori e veicoli.

l’Oktoberfest Calabria 2025: viabilità e sensi di marcia

A partire dalle ore 14:00 di venerdì 17 ottobre e fino alle ore 24:00 di domenica 2 novembre 2025, via Parigi sarà percorribile a senso unico di marcia in direzione via Rossini.

In particolare:

I veicoli provenienti da via Braille dovranno svoltare a sinistra verso via Rossini.

dovranno verso via Rossini. Chi proviene dalla strada di collegamento con il complesso scolastico di Villaggio Europa dovrà svoltare a destra su via Parigi , sempre in direzione Rossini.

dovrà , sempre in direzione Rossini. I veicoli provenienti dal parcheggio di via Varsavia potranno solo svoltare a destra, procedendo verso via Rossini.

Divieti di transito e sosta

Nel periodo della manifestazione, dalle ore 18:00 all’1:00 di ogni giorno, sarà vietato il transito su via Parigi nel tratto compreso tra la rotatoria di via Bilotti e via Braille, nonché sulla corsia di arroccamento antistante il Palazzetto dello Sport.

L’accesso sarà consentito soltanto ai residenti del complesso Villaggio Europa, in senso unico verso via Rossini.

Previsti inoltre:

Divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Parigi per 20 metri dall’intersezione con via Braille, fino al primo accesso pedonale del Parco Fluviale;

di via Parigi per 20 metri dall’intersezione con via Braille, fino al primo accesso pedonale del Parco Fluviale; Sosta consentita solo sul lato sinistro della carreggiata nel tratto successivo;

solo sul lato sinistro della carreggiata nel tratto successivo; Divieto di sosta su via Braille nel tratto prospiciente l’area mercatale;

nel tratto prospiciente l’area mercatale; Rimozione forzata dei veicoli in divieto, ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada;

dei veicoli in divieto, ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada; Limite di velocità di 30 km/h su via Parigi e via Braille.

Sicurezza e segnaletica

La società Rende Servizi Srl provvederà all’apposizione della segnaletica temporanea e alla delimitazione dell’area dell’evento con transenne, New Jersey e nastro segnaletico.

Saranno garantiti l’accesso e la sosta ai veicoli muniti di contrassegno per disabili, nelle aree non soggette a interdizione. I divieti non si applicano ai mezzi di emergenza, alle forze dell’ordine e ai veicoli autorizzati.