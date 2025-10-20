Rende, dal Comune voucher per la mensa scolastica: “Rimborsi per 500 famiglie»

COSENZA – Sostegno all’istruzione e alle famiglie più fragili. Il Comune di Rende continua a lavorare su questa strada conseguendo un altro importante risultato: l’erogazione di voucher il servizio di refezione scolastica. A renderlo noto l’assessore Ielasi: “Si tratta di un importo complessivo di oltre centomila euro, disponibile a valere sulle economie del Fondo nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019-2022 destinate in parte all’area minori e così deliberate dalla Conferenza dei sindaci dell’ambito territoriale sociale n.2 di Rende nella seduta dell’agosto scorso”.

Grazie a questa disponibilità, il Comune di Rende rimborserà a 500 bambini ed alle loro famiglie l’effettivo servizio fruito nell’anno scolastico 2024-2025, in percentuale in base alle fasce di reddito, arrivando a rimborsare fino al 100% anche la fascia B, considerando che la fascia A è già esente.

“Esprimo soddisfazione anche a nome del sindaco Sandro Principe, dell’assessora alla scuola Stefania Belvedere e di tutta la giunta – ha detto Ielasi – per questo contributo concreto alle famiglie rendesi in una delle missioni più importanti per l’intera comunità educante, ossia il sostegno all’istruzione a partire dai più piccoli e dalle famiglie economicamente svantaggiate. E’ un’opportunità che si è resa possibile grazie alle economie del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, ma auspico che, in virtù del clima collaborativo che si è instaurato con gli altri Comuni dell’Ambito – conclude – misure simili possano trovare spazio anche nelle nuove programmazioni”.

Le scuole interessate sono tutte le scuole dell’infanzia e le primarie: Stancati, S. Agostino, Rende Centro, Villaggio Europa e Quattromiglia. Come ha specificato l’assessore la procedura è già attiva e sta riscontrando molto apprezzamento fra le famiglie. Il rimborso verrà effettuato entro fine anno sul conto corrente bancario o con ricarica sul portafoglio del servizio mensa, registrandosi sulla piattaforma dedicata presente sull’App Comunicapp.