RENDE – A causa dei consumi eccezionalmente alti registrati nelle ultime ore, in aggiunta alla grave carenza idrica dovuta alla siccità, Sorical ha annunciato la chiusura temporanea di due serbatoi nella città di Rende nella serata di oggi. In particolare, il serbatoio di Arcavacata è già stato chiuso alle ore 17, mentre quello del Cep lo sarà a partite dalle ore 22. Il servizio idrico sarà ripristinato domani mattina a partire dalle ore 5:30. Sorical segnala che negli ultimi giorni si stanno verificando diffusi cali di pressione in varie zone della città, in particolare nelle aree di Quattromiglia e Roges.

Rende – Le zone interessate dal disservizio idrico

Le interruzioni e i cali di pressione riguarderanno diverse aree del territorio rendese.

Serbatoio Cep: via Rossini, via Volta, via Verdi, Villaggio Europa, parte di Piano di Maio e Piano Monello.

Serbatoio Arcavacata: interruzione in tutta la zona di Arcavacata, Longeni, Santo Stefano, contrada Cutura, Rocchi, via Giulio Cesare, via Alessandro Magno, corso Marco Polo e Settimo di Rende

Carenza idrica anche in via Cristoforo Colombo, via Silvio Gallo, via Spagna e via Portogallo. I tecnici della Sorical stanno lavorando per ridurre al minimo i disagi causati dalla grave siccità che interessa le sorgenti degli acquedotti Abatemarco e Capodacqua.