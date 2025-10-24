Segnala una notizia

Rende, consiglio comunale sul servizio idrico. Dg Sorical «cittadini dovranno abituarsi al cambiamento»

Rende, consiglio comunale sul servizio idrico. Dg Sorical «cittadini dovranno abituarsi al cambiamento»

Il consiglio comunale affronta la crisi idrica: Sorical punta su gestione integrata, ingegnerizzazione delle reti e maggiore responsabilità di cittadini e amministratori di condominio. Marati parla anche di un mancato incasso del 65%

RENDE – Il servizio idrico di Rende e la gestione da parte di Sorical è stato al centro della seduta odierna del consiglio comunale, con amministratori e tecnici a confrontarsi sulle criticità della rete e sulle soluzioni possibili. La Regione Calabria ha affidato la gestione dell’acqua e dei rifiuti a Arrical, mentre Sorical è diventata il gestore unico del servizio idrico, con tutti i comuni obbligati a trasferire la gestione alla società.

L’assessore Andrea Cuzzocrea ha spiegato: “stiamo avendo giornalmente una serie di disservizi causati dalla riduzione delle portate ai serbatoi principali. Rende è servita da tre schemi tra cui Abatemarco e Capodacqua. Dallo schema Abatemarco registriamo una riduzione importante. La città ha 40mila abitanti, ma sul territorio ne ospita altri 40-50mila”. Cuzzocrea ha sottolineato la necessità di “gestire la crisi idrica fino a quando non si faranno interventi strutturali” e ha chiesto ai cittadini e agli amministratori di condominio di avere pazienza.

Il Direttore Generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, ha espresso comprensione per i disagi ai cittadini: “Chiedo scusa per l’interruzione del servizio odierno, anche se non dipendente da Sorical. I cittadini hanno ragione di lamentarsi, ma il servizio idrico integrato è partito con 30 anni di ritardo in Calabria. È un problema di sistema che richiede interventi rapidi e soluzioni a breve periodo”.

Marati ha spiegato che la rete presenta pressioni molto alte che creano problemi e che interventi “chirurgici” possono migliorare il controllo della distribuzione, soprattutto in situazioni di emergenza. Il direttore generale di Sorical, ha ricordato che Rende e altri 26 comuni, tra cui Cosenza, sono alimentati da uno schema di 130 km di reti, con problemi strutturali rilevanti. “Quando interveniamo per un’interruzione – ha detto – si crea un effetto domino, i tempi di ripristino possono variare e alcune zone soffrono”.

Nonostante le difficoltà, Marati ha precisato che l’acqua non manca: tra Cosenza e Rende la disponibilità è di 600 litri per abitante al giorno, valore superiore a quello normale di 300-350 litri. “Serve gestire meglio la distribuzione e ridurre perdite e sprechi”, ha aggiunto, evidenziando pressioni di rete troppo alte, soprattutto in edifici alti.

L’acqua è un diritto ma bisogna pagarla

Durante il confronto con gli amministratori di condominio, è emersa anche la questione dei pagamenti del servizio. Marati ha sottolineato che a giugno il mancato incasso a Rende è stato del 65%, e ciò rende difficile garantire un servizio efficiente: “I condomìni non possono più pagare a consuntivo. È un dovere avviare una normalizzazione e abituare i cittadini al cambiamento”.

In conclusione, il consiglio comunale ha evidenziato come la crisi idrica a Rende sia legata a problemi di rete storici, gestione integrata insufficiente e mancanza di responsabilità nei pagamenti. La soluzione passa da interventi strutturali, ingegnerizzazione della rete e maggiore collaborazione tra cittadini, amministratori e Sorical.

“L’acqua è considerata un bene prezioso – spiega Marati – e le procedure per arrivare alla sospensione dell’acqua sono certamente più laboriose. I beni primari consentono ai cittadini di vivere in modo dignitoso. Non si paga l’acqua ma si paga il servizio“, ma anche il sindaco Sandro Principe, ha spiegato “l’acqua è un diritto ma va pagata”.

