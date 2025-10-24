Segnala una notizia

Rende: arrestato con 80 grammi di hashish nel cuore della movida, in manette un cittadino straniero

E’ stato rinvenuto il panetto di hashish, il bilancino e numerose bustine pronte all’uso, tutto materiale destinato all’attività di spaccio

Pubblicato

1 ora fa

il

RENDE – I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo nel centro della movida rendese, dove i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto.

L’uomo, fermato per un controllo,  è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. I militari hanno rinvenuto il panetto di hashish, il bilancino e numerose bustine pronte all’uso, tutto materiale che sarebbe stato destinato all’attività di spaccio.

Per il soggetto è quindi scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

