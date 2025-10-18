Regionali: Pasqualina Straface (FI), la donna più votata in Calabria

COSENZA – Tra le varie analisi e i numerosi risultati emersi dopo le elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, che hanno visto la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria, spicca quello di Pasqualina Straface, candidata di Forza Italia nella provincia di Cosenza (circoscrizione Nord).

La forzista, infatti, ha più che raddoppiato le preferenze rispetto al 2021, passando da 6.520 voti a 13.400. Un risultato straordinario che tra l’altro la consacra come la donna più votata nella storia del regionalismo calabrese.

Un successo costruito nel tempo, frutto di un lavoro costante e di una presenza capillare su tutto il territorio. Straface ha saputo raddoppiare il proprio consenso politico, diventando punto di riferimento oltre che per l’elettorato di Forza Italia, anche per vari segmenti del tessuto produttivo e sociale della provincia di Cosenza.

Il suo risultato che conferma la forza del partito di Forza Italia e testimonia la capacità di rinnovarsi attraverso figure radicate e riconosciute, capace di affermarsi con impegno, continuità e ascolto del territorio.

Rispetto al 2021, quando si fermò a 6.520 voti, Straface ha più che raddoppiato il consenso, costruendo nel tempo una rete solida, fatta di relazioni, ascolto e presenza, frutto di una lunga militanza politica, dimostrando e confermando che il consenso vero nasce ancora dal contatto diretto, dall’impegno quotidiano e dalla credibilità personale.

Una donna che diventa la più votata di sempre in Calabria è la dimostrazione di come, anche in un contesto storicamente maschile, la leadership femminile stia conquistando spazio.