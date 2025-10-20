Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Rapinò una donna nella sua abitazione, arrestato 21enne. La vittima venne ferita al volto

Calabria

Rapinò una donna nella sua abitazione, arrestato 21enne. La vittima venne ferita al volto

Il colpo risale al 15 agosto scorso. La vittima fu trovata ferita in strada. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione del presunto autore

Pubblicato

1 ora fa

il

Viveva Calabria trovato senza vita

CATANZARO – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro, perchè ritenuto responsabile di una rapina avvenuta il 15 agosto 2025 all’interno dell’abitazione di una donna di 57 anni di origine cinese. Il bottino del colpo fu di 300 euro, ma la violenza dell’aggressione lasciò la vittima con evidenti lesioni al volto. Un passante l’aveva trovata riversa sul ciglio della strada, e lanciò subito l’allarme.

L’indagine ha preso avvio dalla testimonianza della donna – resa possibile grazie all’intervento di un interprete – e con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Le immagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire i movimenti del sospettato e restringere il cerchio.

Determinante è stata anche una perquisizione domiciliare, durante la quale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti indossati dal presunto rapinatore al momento dell’aggressione. A seguito di queste prove, il Gip del Tribunale di Catanzaro ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Il 21enne si trova ora detenuto nella Casa circondariale “Caridi” di Catanzaro, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA