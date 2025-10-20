Rapinò una donna nella sua abitazione, arrestato 21enne. La vittima venne ferita al volto

CATANZARO – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catanzaro, perchè ritenuto responsabile di una rapina avvenuta il 15 agosto 2025 all’interno dell’abitazione di una donna di 57 anni di origine cinese. Il bottino del colpo fu di 300 euro, ma la violenza dell’aggressione lasciò la vittima con evidenti lesioni al volto. Un passante l’aveva trovata riversa sul ciglio della strada, e lanciò subito l’allarme.

L’indagine ha preso avvio dalla testimonianza della donna – resa possibile grazie all’intervento di un interprete – e con l’acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Le immagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire i movimenti del sospettato e restringere il cerchio.

Determinante è stata anche una perquisizione domiciliare, durante la quale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti indossati dal presunto rapinatore al momento dell’aggressione. A seguito di queste prove, il Gip del Tribunale di Catanzaro ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Il 21enne si trova ora detenuto nella Casa circondariale “Caridi” di Catanzaro, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.