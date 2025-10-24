Raffica di proiettili sul boss Mimmo Forastefano: trasportato all’ospedale di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I killer hanno esploso un intero caricatore di proiettili contro Domenico Forastefano, 61 anni, noto nell’ambiente come Mimmo ‘u pisciaiuolu, ma il boss è miracolosamente scampato all’agguato. L’uomo si trova attualmente ricoverato all’ospedale “Nicola Giannettasio” di Corigliano-Rossano, dove è costantemente sorvegliato dai carabinieri.

Per lungo tempo considerato una figura di spicco della ‘ndrangheta operante tra Cassano Jonio e la zona della Sibaritide, Forastefano si sarebbe ormai defilato dalle attività criminali, lasciandone la gestione al figlio Pasquale, 38 anni, conosciuto con il soprannome di L’animale. Quest’ultimo è attualmente detenuto al regime di 41-bis nel carcere di Novara e, proprio nella giornata odierna, è stato raggiunto da una nuova condanna a 20 anni di reclusione nell’ambito del maxiprocesso “Gentlemen 2”, incentrato su un vasto traffico internazionale di droga.