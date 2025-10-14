Raffaele Iasi è il nuovo dirigente che guiderà il Commissariato di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri si è insediato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano il nuovo Dirigente Raffaele Francesco Iasi.

Primo Dirigente della Polizia di Stato, Iasi proviene dalla Questura di Bergamo dove ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Il curriculum di Raffaele Iasi

Leccese, 53 anni, laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni all’Università Statale di Catania, è entrato in Polizia nel 1999, venendo assegnato inizialmente alla Questura di Milano. Promosso alla qualifica di Commissario Capo nel 2008 è stato assegnato alla Questura di Modena, ove ha svolto le funzioni di Vice Dirigente della Squadra Mobile, nonché la Dirigenza dell’Ufficio del Personale, dell’Ufficio Tecnico Logistico e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Le sue spiccate doti da investigatore si sono ulteriormente affinate durante i molteplici master di II livello e corsi professionali svolti. Successivamente assegnato alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso, ove ha assunto l’incarico di direttore Ufficio Corsi, dal novembre 2013, è stato trasferito alla Questura di Campobasso con l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile, ove ha concluso importanti operazioni di Polizia Giudiziaria. Trasferito presso la Questura di Lecce con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Personale, nel 2023 è stato trasferito alla Questura di Latina dove ha assunto le funzioni di Dirigente del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Fondi. Dopo la promozione a Primo Dirigente, avvenuta nel 2024, ha poi svolto le funzioni di Dirigente della Divisione P.A.S.I. della Questura di Bergamo, ove ha diretto, peraltro, importanti e delicati servizi di ordine pubblico.

Il questore della Provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha rivolto al nuovo Dirigente i migliori auguri di buon lavoro.