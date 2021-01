Ambiente: stoviglie di carta monouso più green di quelle lavabili

Lo dice un’analisi Ramboll-Eppa sui servizi ristorazione veloce: le stoviglie riusabili generano il 177% in più di emissioni di CO2, consumano il 267% in più di acqua. Inoltre producono il 132% in più di ‘particolato fine’ rispetto al monouso in carta



BRUXELLES – Le stoviglie di carta monouso hanno un impatto inferiore su clima e ambiente rispetto a quelle riutilizzabili, tradizionali o in plastica. E’ il risultato di uno studio della consultancy danese Ramboll commissionato dall’Alleanza europea per gli imballaggi in carta (Eppa) guidata da Antonio D’Amato, già presidente di Confindustria. L’analisi, condotta sui prodotti utilizzati nei servizi di ristorazione veloce, ha preso in esame produzione, consumo e riciclo ed è stata basata su dati primari delle industrie di carta, imballaggi e ristorazione. Lo studio indica che per il consumo in loco nei servizi ‘quick’ (dai fast food ai bar sui treni) le stoviglie riutilizzabili generano il 177% in più di emissioni di CO2, consumano il 267% in più di acqua e producono il 132% in più di particolato fine rispetto al monouso in carta.

Sono state comparate le performance ambientali sul ciclo di vita di bicchieri, tazze, coppe per gelato e posate in carta monouso e stoviglie lavabili, nel contesto di un consumo in loco in ristoranti a servizio rapido, nell’arco di un anno e l’impatto ambientale più significativo, viene dal consumo di acqua ed energia nelle fasi di lavaggio e asciugatura e supera quello del monouso.

“Questo è confermato anche quando vengono applicate le tecnologie di lavaggio più efficienti”, ha osservato D’Amato nel presentare il rapporto. “Ciò significa che il monouso è migliore per il clima e non aggrava i problemi di stress idrico, un problema in crescita in molti paesi europei”. Lo studio arriva proprio mentre la Commissione europea sta discutendo di nuove regole su imballaggi e rifiuti da imballaggio e definendo le linee guida sull’uso dei prodotti monouso in plastica, che dovranno basarsi sull’analisi del ciclo di vita dei prodotti.

“Il 100% delle stoviglie di carta monouso utilizzate in Europa – ha sottolineato l’Eppa in una nota – proviene da foreste gestite in modo sostenibile” e “la carta e il cartone sono il materiale di imballaggio più riciclato in Europa con un tasso di circa l’86%”.