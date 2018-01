Raccolta differenziata, Cosenza EcoCampione d’Italia

Riconoscimento nazionale alla città di Cosenza per la quantità di carta e cartone riciclata nel 2017



COSENZA – La citta’ di Cosenza si conferma una vera e propria eccellenza in materia di raccolta differenziata. Lo dimostra la menzione ricevuta dal Comune come “EcoCampione in carta e cartone” per il 2017. Ne ha dato notizia l’Assessore alla sostenibilita’ ambientale, ciclo dei rifiuti e raccolta differenziata, Carmine Vizza. Il Comune di Cosenza fa parte del Club dei Comuni EcoCampioni, una vera e propria rete che raggruppa in Italia 105 comuni e che e’ promossa dal Comieco, il Consorzio Nazionale per Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Nell’esprimere soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, l’Assessore Carmine Vizza ha sottolineato come “il Comune di Cosenza si sia distinto tra i comuni piu’ virtuosi d’Italia per aver attuato una serie di best practices nella gestione della raccolta di carta e cartone.

In particolare – ha aggiunto Vizza – siamo attualmente impegnati nel progetto “Ecolupetto”, completamente gratuito, che si sta realizzando nelle scuole primarie della nostra citta’ che afferiscono ai cinque istituti comprensivi del territorio. L’obiettivo del progetto – ha spiegato Vizza – e’ quello di comunicare e divulgare l’importanza del riciclo di carta e cartone a tutti i cittadini, partendo dai piu’ giovani, i bambini, e veicolando i messaggi che riguardano la tutela dell’ambiente e la qualita’ della vita“. Il progetto “Ecolupetto” prevede il coinvolgimento dei bambini delle scuole primarie in laboratori didattico-creativi durante i quali viene realizzata la mascotte “Ecolupetto” con carta e cartone riciclato. Inoltre, un altro momento e’ dedicato all’informazione e alla divulgazione di materiale cartaceo. A conclusione del progetto, saranno premiate le aziende che hanno dimostrato di aver “riciclato” piu’ carta e cartone nel periodo di svolgimento del concorso.