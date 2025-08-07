Provincia

Zumpano: vasto incendio nel Vallone di Rovella, sindaco ringrazia Vigili del Fuoco e Calabria Verde

Le fiamme, divampate intorno alle ore 16:00 e alimentate dal vento, hanno rapidamente interessato un costone collinare, minacciando di estendersi verso le abitazioni della frazione di Malavicina

ZUMPANO (CS) – Nel pomeriggio di ieri, un vasto incendio si è sviluppato nel territorio del Comune di Zumpano, in località Vallone di Rovella. Le fiamme, divampate intorno alle ore 16:00 e alimentate dal vento, hanno rapidamente interessato un costone collinare, per alcune zone pulito e per altre ricoperto da sterpaglie e vegetazione fitta, minacciando di estendersi verso le abitazioni della frazione di Malavicina. Le squadre dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde sono intervenute con prontezza, coadiuvate dall’elicottero antincendio, strumento determinante per spegnere definitivamente le fiamme. Mentre i team a terra lavoravano per circoscrivere il rogo e proteggere le abitazioni più vicine, l’elicottero ha operato dall’alto, contrastando l’avanzata del fuoco in un’ora e mezza di intensa attività. L’incendio, visibile da diverse zone dell’area urbana di Cosenza, è stato così domato senza causare danni a persone o strutture.

Il ringraziamento del sindaco ai soccorritori

A margine delle operazioni, il primo cittadino Fabrizio Fabiano, ha espresso gratitudine a nome dell’intera comunità: «Ringrazio profondamente i Vigili del Fuoco, Calabria Verde e la Polizia Municipale di Zumpano, guidata dal Comandante Dott. Andrea Donato, per l’impegno straordinario profuso. La rapidità e la professionalità dimostrate hanno scongiurato conseguenze più gravi, salvaguardando il nostro territorio e la sicurezza dei cittadini. Questa sinergia è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni sia fondamentale nelle emergenze». Le autorità locali hanno confermato che l’area è ora sotto controllo e saranno avviate le indagini per accertare le cause dell’incendio. La popolazione è invitata a segnalare tempestivamente eventuali nuovi focolai al numero unico di emergenza 112.

