Zumpano, soccorre un giovane dopo un grave incidente. L’appello «cerco la donna che mi ha salvato»

- Advertisement -

ZUMPANO (CS) – Un bruttissimo incidente stradale, accaduto la notte di sabato 24 maggio. Un momento di grande paura e smarrimento per Alessandro Torchia, un giovane residente a Zumpano che ha visto la sua auto, una Lancia Y, schiantarsi contro il guardrail. Un impatto violento avvenuto nei pressi del panificio Carelli, lungo la provinciale 234, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma che, fortunatamente, ha avuto un risvolto positivo, anche per il tempestivo intervento di una donna che non ha esitato un attimo a soccorrere il giovane.

L’incidente ha lasciato ad Alessandro pochi ricordi, ma quello che resta impresso nella sua memoria è il gesto altruista della donna che lo ha aiutato. «Non ricordo molto subito dopo l’incidente, ma ricordo benissimo il suo volto». A seguito del violento impatto il giovane aveva perso completamente lucidità, tanto da non ricordare con chiarezza sia gli attimi precedenti che quelli successivi all’impatto. «Ricordo solo di una signora molto gentile che, appena avvenuto l’incidente, si è fermata e mi ha soccorso subito. Mi ha dato il suo aiuto e mi ha tranquillizzato. Purtroppo poi non ricordo altro“, racconta con emozione Alessandro.

Il giovane, che evidenzia quanto il suo ricordo sia ancora confuso a causa dello shock subito, ha deciso quindi di lanciare un appello pubblicamente, sperando che quella donna possa riconoscersi e rispondere alla sua richiesta. «Voglio mettermi in contatto con lei per ringraziarla di cuore ma anche perché potrebbe, magari, darmi degli elementi per riscostruire l’incidente».

Alessandro chiede quindi aiuto anche alla comunità di Zumpano, sperando che qualcuno possa riconoscersi e mettersi in contatto con lui. “Lancio un appello anche a qualcuno che conosce la donna o che abbia notizie. La sua testimonianza sarebbe molto importante per me“, conclude Alessandro per dimostrare la sua gratitudine verso la persona che, in un momento di difficoltà, non ha esitato un secondo a fermarsi e a tendergli una mano. Chiunque abbia informazioni sulla donna che ha soccorso Alessandro Torchia la notte del 24 maggio, o chiunque abbia assistito all’incidente, può contattarci inviando una e-mail a redazione@quicosenza.it. Provvederemo poi a mettere in contatto il ragazzo con le persone che potrebbero aiutarlo nella sua ricerca.