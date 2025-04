Zumpano: premiazione a sorpresa per i piccoli vincitori dei Giochi Matematici del Mediterraneo

- Advertisement -

ZUMPANO (CS) – “Uniti nel gioco…uniti nel cuore. Sognare in grande si può”. Grande festa nella sala consiliare del comune di Zumpano, dove il sindaco Fabrizio Fabiano unitamente all’assessore alla scuola Ernestina Amantea, ha sorpreso gli alunni vincitori dei Giochi Matematici del Mediterraneo con una cerimonia di premiazione inaspettata. L’evento, che ha visto la partecipazione di studenti provenienti dalla scuola primaria presente sul territorio accompagnati dalle docenti Maria Perna e Pasqua Terrone, ha celebrato il talento e l’impegno dei piccoli matematici. Il sindaco, durante la cerimonia, ha elogiato i per i loro risultati, sottolineando l’importanza della matematica come strumento fondamentale per il futuro. “Oggi non premiamo solo la vittoria, ma anche la dedizione e la passione per la conoscenza. Siete un esempio per tutti noi”, ha dichiarato.

Gli alunni, visibilmente emozionati, hanno ricevuto una targa di merito, concludendo la cerimonia con un sorriso e la promessa di continuare a coltivare la loro passione per la matematica. La manifestazione ha avuto anche il supporto di tutti i compagni di classe e degli insegnanti, che hanno partecipato attivamente all’evento, creando un clima di festa e condivisione.

I Giochi Matematici del Mediterraneo rappresentano un’importante occasione per stimolare l’interesse per la matematica tra i giovani, promuovendo il pensiero critico e le abilità logiche. La premiazione a Zumpano non solo ha celebrato i vincitori, ma ha anche ispirato altri studenti a mettersi alla prova e a partecipare nelle edizioni future. La comunità di Zumpano si è unita in un caloroso applauso per i giovani matematici De Santis Andrea, Imbrogno Riccardo ,Ferrari Andgelica, Masdeao Aurora , augurando loro un futuro ricco di successi e nuove sfide… Perchè insieme è più bello.