HomeProvincia

Zumpano: morto a 23 anni, eseguita l’autopsia. Indagati titolari di una sala ricevimenti. La sorella chiede “verità”

La Procura di Cosenza ha iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo i titolari della struttura nella quale lavorava da circa tre mesi

Maria Teresa Improta
Scritto da Maria Teresa Improta
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’autopsia sul corpo del 23enne tunisino Jaouher Khammari è stata eseguita oggi pomeriggio. Il decesso del ragazzo è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Sembrerebbe sia arrivato al Pronto Soccorso di Cosenza già privo di vita. Jaouher era in Calabria da meno di tre mesi, quando ha iniziato a lavorare nella sala ricevimenti ‘La Duchessa’ di Zumpano in cambio di vitto, alloggio e uno stipendio mensile di circa 700 euro.

L’arrivo in ospedale del 23enne

Il ragazzo, martedì 23 settembre, sarebbe stato accompagnato all’Ospedale di Cosenza da un’auto privata. Preso in carico dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Annunziata, il suo cuore però, aveva già cessato di battere. Con lui era presente uno dei familiari dei titolari e un collega (ancora con la divisa) che avrebbero dichiarato di non conoscerlo e di averlo trovato per strada.

Le indagini della Procura di Cosenza

Allertata da un connazionale, la sorella che vive in Emilia Romagna si è subito precipitata a Cosenza. La donna, distrutta dalla tragedia, chiede verità su quanto accaduto al fratello nelle ultime ore di vita. Sul caso, la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo e iscritto sul registro degli indagati 2 titolari del ristorante di proprietà della famiglia Chiappetta con l’accusa di omicidio colposo. Jaouher Khammari pare abbia avuto un improvviso malore con evidenti difficoltà respiratorie prima del suo decesso.

L’autopsia sul corpo del giovane tunisino

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le tempistiche dei soccorsi prestati al giovane e capire se vi siano state eventuali omissioni da parte dei proprietari de La Duchessa. Al termine degli accertamenti necroscopici disposti dal pm Maria Luigia D’Andrea, la salma sarà restituita ai genitori e attraverso l’ambasciata rimpatriata in Tunisia per i funerali. La famiglia di Jaouher Khammari è rappresentata dall’avvocato Andrea Manna. Dall’autopsia effettuata oggi pomeriggio potrebbero emergere dettagli utili a stabilire le cause che hanno portato alla morte del 23enne ed eventuali responsabilità.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Straface Tridico residenza Calabria

Regionali, Straface contro Tridico: «Voteremo tutti tranne lui, non ha la residenza in Calabria»

Calabria
CATANZARO - Ultime battue di campagna elettorale prima delle prossime votazioni del 5 e 6 ottobre in Calabria per la presidenza della Regione. La...
assessori-comune-cosenza

Quattro assessori comunali candidati alle Regionali: «Cosenza ostaggio delle ambizioni politiche»

Area Urbana
COSENZA - "Siamo sconcertati! Sono ben quattro gli assessori della Giunta comunale di Cosenza che hanno scelto di candidarsi alle prossime elezioni regionali: Veronica...
Tridico studenti Officina Giovani

Tridico incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e lancia Officina Giovani

Calabria
CATANZARO - Il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista, Pasquale Tridico, ha incontrato nella giornata di oggi gli studenti dell'Università...
Auto Poste

Incidente shock a Castrovillari: BMW sfonda la vetrina di un ufficio postale privato, quattro...

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Momenti di panico e paura questa mattina su Viale del Lavoro, a Castrovillari, dove un grave incidente poteva trasformarsi in una...
Lavori Istituto Todaro Rende

Istituto “Todaro” di Rende, lavori di ricostruzione verso la conclusione. A breve nuova scuola...

Area Urbana
RENDE - I lavori di ricostruzione presso l'Istituto professionale artigianale "Todaro" di Rende stanno per concludersi. Direttamente sul posto per controllare lo stato dell'arte...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37495Area Urbana22609Provincia19952Italia8049Sport3885Tirreno2978Università1479
-->
Maria Teresa Improta
Altri Articoli di Maria Teresa Improta

Leggi ancora

precari ricercatori unical copertina
Area Urbana

Precari, l’altro volto della scienza alla Notte dei Ricercatori dell’Università della...

RENDE (CS) – Scienza e precari. La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici da stamattina anima anche l’Università della Calabria con iniziative di...
bimbo san marco argentano colonia cetraro
Provincia

Bimbo di San Marco Argentano finisce in casa famiglia, la mamma...

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Bimbo di San Marco Argentano di soli 8 anni strappato alla famiglia. È stato rinchiuso in una colonia maschile...
Ospedale-Civile-dellAnnunziata-Cosenza-storia
Area Urbana

Neonato muore all’ospedale di Cosenza e il corpo scompare, il fratello:...

COSENZA – Il cadavere di un neonato scomparve all’Ospedale di Cosenza nel 1968. La mamma tornò a casa senza riuscire a sapere perché fosse...
bambino generico
Provincia

Scuola senza personale nel Cosentino: bambino isolato indirizzato verso comunità rieducativa

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Scuola senza personale nel Cosentino; così un bambino con sindrome da deficit di attenzione rischia di finire in una...
Calabria

Ecco perché in Calabria l’amianto fa paura: 5 cose da sapere...

COSENZA – In 10 anni la Calabria avrebbe dovuto eliminare l’amianto. In realtà ha perso anche i soldi per le bonifiche. La situazione è...
Area Urbana

Cosenza in piazza per sostenere le navi dirette in Palestina «se...

COSENZA – La città di Cosenza sostiene il popolo palestinese. Ieri pomeriggio, circa 150 persone si sono riunite in piazza 11 Settembre per supportare...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA