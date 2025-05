Zumpano: Comune ottiene un finanziamento per il potenziamento della Protezione Civile

- Advertisement -

ZUMPANO (CS) – L’Amministrazione Comunale di Zumpano, guidata dal sindaco Fabrizio Fabiano, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto nel contesto del Piano Calabria FESR FSE 2021/2027. “Con il Decreto della Regione Calabria n. 292 del 16 maggio 2025, il nostro comune è stato inserito al 19° posto (su 341 enti partecipanti) nella graduatoria provvisoria per il finanziamento di ben 14.025 euro destinati al potenziamento e all’adeguamento logistico e tecnologico del Sistema regionale della Protezione Civile”.

“Questo importante finanziamento, approvato in seguito alla DGR n. 148 del 10 aprile 2024, e all’Avviso pubblico per la ‘Digitalizzazione dei Piani di protezione civile comunali e acquisto di cartellonistica‘, rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza e protezione per i cittadini di Zumpano”.

La digitalizzazione dei piani di protezione civile permetterà di ottimizzare le risorse e migliorare la gestione delle emergenze, garantendo una risposta più efficace alle eventuali situazioni critiche. Il sindaco Fabrizio Fabiano ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che testimonia l’impegno costante dell’amministrazione nel garantire un ambiente sicuro per i nostri cittadini. Questo finanziamento non solo migliorerà la preparazione del nostro comune nel fronteggiare le emergenze, ma contribuirà anche a rendere Zumpano un esempio di buona pratica nella pianificazione della sicurezza pubblica.”

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Regione Calabria per il supporto e per aver riconosciuto l’importanza di investire nella sicurezza e nella protezione civile, e si impegna a lavorare alacremente per l’attuazione di questo progetto, con l’obiettivo di garantire un futuro più sicuro per tutti i cittadini di Zumpano.