Zumpano, arrestato il presunto autore della rapina alle Poste

ZUMPANO (CS) – È stato arrestato il presunto autore dell’ultima rapina effettuata presso le Poste di Zumpano. Si tratta, a quanto emerso dalle indagini, di un latitante calabrese. Lo comunica l’amministrazione comunale del comune cosentino ringraziando l’arma dei carabinieri e la polizia locale per il lavoro svolto ed il prezioso lavoro investigativo eseguito.

Si tratta di un uomo, originario del cosentino, latitante da quasi un mese e ricercato con due mandati di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese per reati simili, tra cui la tentata rapina compiuta all’Ufficio Postale di Villa Tordinia in Abruzzo. Nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio Comune di residenza, l’arrestato si era reso irreperibile fino all’identificazione e alla cattura avvenuta a Teramo dopo un lungo appostamento.

Il Sindaco di Zumpano, Avv. Fabrizio Fabiano, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto dalle forze dell’ordine, che hanno dimostrato un’eccellente coordinazione e professionalità. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità e questi risultati testimoniano l’impegno costante nella lotta contro la criminalità. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questa operazione, in particolare i Carabinieri di Celico e la Polizia Locale di Zumpano, per la loro dedizione e prontezza nel garantire un ambiente sicuro per la nostra comunità.”