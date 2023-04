COSENZA – In occasione della Giornata della Terra l’associazione Plastic Free ha organizzato un grande evento nazionale che vedrà i volontari in maglietta blu impegnati in tutt’Italia con tantissimi appuntamenti di pulizia di spiagge, parchi, fiumi e città, in contemporanea.

L’obiettivo sarà rimuovere mezzo milione di chilogrammi di plastica e rifiuti dall’ambiente, in un solo weekend. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non è più possibile ignorare e anche nel cosentino Plastic Free ha organizzato diversi appuntamenti di clean up, con l’obiettivo di motivare e sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente e ripulire il territorio.

“Invitiamo tutti coloro che credono in un pianeta migliore e più pulito ad unirsi a noi” dichiarano i referenti Plastic Free della provincia di Cosenza. “Saremo presenti sabato 22 alle 10 al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, supportati, come negli altri eventi organizzati nella nostra provincia, dall’amministrazione comunale e con l’adesione dell’Università della Calabria. Poi ancora, sempre sabato, ci ritroveremo alle 14,30 a Lungro in piazza Casini e alle 15 a Scalea al Comune. Domenica 23, invece, gli eventi di pulizia ci vedranno impegnati alle 9 a San Giovanni in Fiore, con appuntamento allo stadio Mazzola e alle 9,30 a Praia a Mare, a Fiuzzi di fronte l’isola di Dino. Alle 10 inizieranno altri due eventi: a Diamante, con ritrovo alla punta di Cirella di fronte il Caffè Filó e nel capoluogo di provincia, Cosenza, in piazza Arenella nel centro storico per ripulire le sponde del fiume Crati nel tratto prima della confluenza. Nel pomeriggio l’ultimo appuntamento, alle 15,30 sul lungomare Sirimarco di Tortora”.

Per registrarsi agli appuntamenti e trovare quello più vicino si può visitare il sito dell’associazione https://www.plasticfreeonlus.it/eventi , dove sarà possibile cercare anche gli eventi di clean up che si terranno nelle altre provincie Calabresi. Per qualsiasi dubbio è possibile contattare i referenti dell’evento tramite i numeri riportati sulle rispettive pagine di iscrizione del sito.

“Sono già tante le persone e le famiglie che ci hanno contattato confermandoci la loro presenza. Speriamo di essere numerosi, nel segno della sostenibilità e della condivisione, per far capire l’importanza dell’educazione e della salvaguardia ambientale. Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani”, concludono i referenti Plastic Free del cosentino.”