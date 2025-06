Violento scontro tra due auto a Contrada Pasquali di Mendicino. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – Sarebbero almeno due le persone rimaste ferite, soccorse da due ambulanze 118 e trasportate all’Annunziata di Cosenza, a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Mendicino.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Seicento e una Citroen si sono scontrate frontalmente nei pressi di un distributore di benzina in contrada Pasquali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco mentre la strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della zona. Sul posto anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti