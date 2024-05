Violento scontro sulla Sp 241: 4 feriti, uno grave trasferito all’ospedale di Cosenza

CASTROVILLARI (CS) – Violento incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 241 a Castrovillari, in direzione sud. Secondo cause da accertare, l’impatto tra due auto avvenuto in località ‘vigne’, in prossimità della rotatoria che porta in località Cammarata e verso la statale 106 per Sibari, ha provocato il ferimento di 4 persone. Per una di queste, un uomo, si è reso necessario il trasporto in elisocorso all’ospedale di Cosenza per le gravi condizioni in cui versa. Tra i feriti altre tre donne di cui due originarie di Rossano. Sul posto i Carabinieri, i vigili del fuoco, il 118 e la polizia municipale, per gestire il traffico che al momento registra code e rallentamenti.

