Violento scontro auto-moto tra Carolei e Domanico. Centauro soccorso e trasportato all’Annunziata – FOTO

- Advertisement -

AMANTEA – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada Provinciale 257 tra i comuni di Carolei e Domanico nel cosentino. Intorno all’ora di pranzo, per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata con un’auto, una Peugeot, nei pressi di una curva, qualche chilometro prima del centro abitato di Domanico non lontano dal ristorante “Volo Rosso”.

Ad avere la peggio il centauro, sbalzato dal mezzo, finito rovinosamente sull’asfalto e rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Il motocilista è stato soccorso e traportato all’Annunziata di Cosenza in codice rosso mentre il conducente dell’auto ha riportato solo qualche contusione.

Sul posto i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi, mentre la Strada Provinciale è chiusa da diverso tempo in attesa che tutti gli accertamenti del caso vengano completati e i mezzi rimossi con una lunga coda di auto in attesa che la strada venga liberata.