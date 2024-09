Violento incidente sulla strada statale 107 a Camigliatello, due feriti

COSENZA – L’incidente si è verificato, per cause in corso d’accertamento, sul tratto della Statale 107, nei pressi di Camigliatello Silano, nel Cosentino. Sono tre i veicoli coinvolti, una Fiat Croma, uns Opel Corda ed una Peugeot 5008 e due le persone rimaste ferite. L’incidente potrebbe essere stato causato dalla pioggia ma la dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. I veicoli sono stati già rimossi e ora la strada è libera.

- Pubblicità sky-