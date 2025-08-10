HomeProvincia

Violento incidente nella notte a Mormanno tra un’auto e una moto, grave il centauro

Gravi le condizioni di un motociclista di 34 anni. L'impatto molto violento è avvenuto nella notte intorno alle 2.30

MORMANNO (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, poco fuori dal centro abitato di Mormanno, in provincia di Cosenza, nei pressi di un distributore di carburanti. L’impatto ha visto coinvolte una motocicletta ed un’autovettura.

Il mezzo a due ruote, per cause in corso d’accertamento, è finito sotto la vettura ed il conducente, un 34enne, è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri, ed ha riportato gravi ferite. I sanitari del 118 lo hanno trasferito in ospedale. A bordo dell’auto invece, viaggiava un altro giovane. Sul posto i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

