Violento incidente nella notte a Mormanno tra un’auto e una moto, grave il centauro

MORMANNO (CS) – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 2.30 della notte appena trascorsa, poco fuori dal centro abitato di Mormanno, in provincia di Cosenza, nei pressi di un distributore di carburanti. L’impatto ha visto coinvolte una motocicletta ed un’autovettura.

Il mezzo a due ruote, per cause in corso d’accertamento, è finito sotto la vettura ed il conducente, un 34enne, è stato sbalzato dal mezzo per diversi metri, ed ha riportato gravi ferite. I sanitari del 118 lo hanno trasferito in ospedale. A bordo dell’auto invece, viaggiava un altro giovane. Sul posto i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.