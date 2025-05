Violento incidente ad Acri, quattro feriti: una donna trasportata in elisoccorso a Cosenza

- Advertisement -

ACRI (CS) – Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di oggi lungo viale Beato Angelo ad Acri, centro del Cosentino, a causa di un violento incidente frontale tra due auto, una Citroen e una Ford Ka. Sulla prima viaggiavano una donna e un ragazzo mentre a bordo della Ka, una donna anziana con la figlia. Le cause dell’impatto sono in fase di accertamento ma tutte e quattro le persone coinvolte hanno riportato ferito, una delle quali in gravi condizioni. Si tratta della donna che viaggiava a bordo della Ford.

Tre dei feriti sono stati trasportati all’ospedale di Acri, mentre la donna in condizioni più serie è stata trasferita in elisoccorso, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’impatto. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.