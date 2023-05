Violento incidente a Spezzano Albanese, centauro in gravi condizioni

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Un grave incidente stradale tra un’auto e una moto si è verificato ieri intorno alle 19 a Spezzano Albanese, nel centro abitato, su via Nazionale (SP 241), su un tratto rettilineo. Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali in condizioni critiche. Si tratta della persona, di Cassano allo Ionio, che era alla guida della motocicletta che è stata trasferita in elisoccorso in ospedale, all’Annunziata di Cosenza. A bordo della vettura, una Opel Astra, una donna che non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause e la dinamica dell’impatto.

