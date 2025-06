Violenta grandinata in Sila: “chicchi come noci”. Auto trovano riparo all’interno delle gallerie

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – L’instabilità che ieri aveva già scatenato per circa mezz’ora un vero e proprio nubifragio a Castrovillari e nelle aree del Pollino, mentre le raffiche di vento a Cosenza avevano fatto crollare alcuni alberi, ha fatto sentire i suoi effetti anche oggi. Nel pomeriggio, una cella temporalesca, con annessa violenta grandinata, si è abbattuta sui rilievi della Sila.

Violenta grandinata in Sila

Diversi automobilisti che stavano percorrendo la Statale 107 “Silana-Crotonese”, nella zona di Fago del Soldato, si sono ritrovati sono un vero e proprio nubifragio con forti raffiche di vento ma, soprattutto, sotto una violentissima grandinata con chicchi grandi anche come una noce. I più fortunati hanno trovato riparo all’interno della galleria per la paura che i grossi chicchi di grandine potessero provocare danni alle auto e ai vetri.

Altri, invece, si sono dovuto fermare lungo la strada cercando riparo anche sotto alcuni alberi in attesa che il rovescio terminasse. Per la giornata di domani, dove è prevista ancora instabilità diffusa, la Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta gialla sulla Calabria settentrionale dove saranno possibili ancora forti rovesci e “fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti“.