Videosorverglianza nel Cosentino: stanziati 12 milioni a 63 comuni. A Cosenza 300mila euro – ELENCO

COSENZA – Sono pari a 36 milioni di euro le risorse destinate ai Comuni per il rafforzamento della sicurezza urbana. I fondi andranno a finanziare 478 progetti per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha firmato il decreto che approva la graduatoria per l’anno 2022 degli enti ammessi al finanziamento.

I finanziamenti destinati alla provincia di Cosenza

Sono 63 i Comuni della provincia di Cosenza che beneficieranno dei finanziamenti ministeriali per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro. Di seguito l’elenco dei Comuni:

COSENZA: 350.000,00 €

Acquaformosa: 85.839,10 €

Albidona: 219.996,93 €

Aiello Calabro: 226.880,00 €

Aieta: 200.000,00 €

Alessandria del Carretto: 263.122,68 €

Altomonte: 294.739,74

Bianchi: 163.547,83 €

Belvedere Marittimo: 200.000,00 €

Belsito: 195.000,00 €

Bonifati: 197.560,98 €

Canna: 68.979,07 €

Castrovillari: 254.629,22 €

Cerisano: 258.060,64 €

Cerzeto: 230.000,00 €

Calopezzati: 198.000,00 €

Castiglione Cosentino: 325.678,87 €

Celico: 231.720,71 €

Civita: 163.527,45 €

CORIGLIANO-ROSSANO: 249.982,47 €

Diamante: 300.000,00 €

Dipignano: 210.000,00 €

Falconara Albanese: 217.620,76 €

Fagnano Castello: 50.752,31

Figline Vegliaturo: 219.000,00 €

Firmo: 104.485,06 €

Francavilla Marittima: 250.000,00 €

Frascineto: 250.000,00 €

Fuscaldo: 123.224,49 €

Laino Castello: 204.000,00 €

Lattarico: 249.271,76 €

Lungro: 249.789,00 €

Luzzi: 275.657,82 €

Malito: 205.000,00 €

Mangone: 150.000,00 €

Mormanno: 130.000,00 €

Oriolo: 188.306,43 €

Paola: 61.701,43

Parenti: 68.952,19 €

Paterno Calabro: 125.000,00 €

Pietrapaola: 45.000,00 €

Plataci: 97.238,00 €

Rocca Imperiale: 245.609,04 €

Rogliano: 250.000,00 €

San Lucido: 211.778,91 €

San Giovanni in Fiore: 259.066,59 €

Saracena: 105.256,13 €

San Sosti: 219.818,62 €

Sant’Agata D’Esaro: 104.000,00 €

San Benedetto Ullano: 171.500,00 €

San Lorenzo Bellizzi: 218.472,23 €

San Donato Di Ninea: 114.669,24 €

Serra D’Aiello: 39.894,00 €

Scalea: 168.000,00 €

Scigliano: 87.063,98 €

San Giorgio Albanese: 260.782,44 €

San Lorenzo Del Vallo: 202.462,87 €

San Pietro in Guarano: 250.000,00 €

San Vincenzo La Costa: 147.038,47 €

Spezzano Albanese: 105.953,90

Tarsia: 142.836,68 €

Torano Castello: 145.893,85 €

Vaccarizzo Albanese: 252.767,80 €

Piantedosi: “videosorveglianza, strumento di grande importanza”

«La videosorveglianza rappresenta uno strumento di grande importanza per l’innalzamento degli standard di sicurezza. Grazie alle risorse rese disponibili dal Viminale, e al supporto finanziario offerto ai Comuni per la realizzazione degli impianti, puntiamo ad una sua progressiva estensione sul territorio, condividendo le istanze che, in questa direzione, ci provengono dagli stessi Sindaci. L’uso di questa tecnologia è oggi un elemento cardine per prevenire e contrastare, nelle aree urbane come nelle realtà di più piccole dimensioni, fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Offre, inoltre, un prezioso supporto nella gestione delle situazioni di rischio e nelle attività di indagine, per assicurare alla giustizia gli autori dei reati. Continueremo lungo questa strada, investendo per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini» ha sottolineato il ministro Piantedosi.

Sono state complessivamente 2.000 le richieste di accesso ai fondi. La graduatoria, redatta dalla competente Commissione di valutazione presieduta dal Prefetto dott. Annunziato Vardè, ha tenuto conto degli specifici criteri individuati adottato dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, il 21 ottobre 2022: tra questi, l’indice di delittuosità comunale e il numero di abitanti.

Per la presentazione dei progetti era richiesta la preventiva sottoscrizione di un “patto per sicurezza” con la prefettura competente, l’approvazione della proposta progettuale da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’impegno del comune richiedente di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione dei futuri impianti di videosorveglianza e il non aver beneficiato di questa tipologia finanziamento nelle tre procedure precedenti.

L’elenco è disponibile all’indirizzo: https://www.interno.gov.it/it/sistemi-videosorveglianza-favore-dei-comu…