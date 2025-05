Viadotto Ortiano crollato a Longobucco sulla Sila-Mare, indagate dodici persone

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – La Procura della Repubblica di Castrovillari ha chiuso le indagini sul crollo del viadotto Ortiano 2, lungo la Strada Sila-Mare, nel territorio di Longobucco e sono 12 le persone indagate. Tra loro i membri della commissione di gara deputata a individuare la ditta aggiudicataria dell’appalto, il Rup del procedimento di gara, il direttore dei lavori, il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, i componenti della commissione di collaudo dell’opera, e ancora tecnici e dirigenti di Anas.

I micropali

Nei loro confronti il pubblico ministero, Veronica Rizzaro, contesta di aver concorso, per colpa, negligenza e imperizia, al crollo dell’infrastruttura, causato dall’assenza di micropali a base delle fondazioni. Tra i requisiti fissati per l’aggiudicazione dell’appalto, infatti, vi era, infatti, quello in base al quale il viadotto dovesse essere costruito mediante 32 micropali posti sotto tutti i plinti di fondazione proprio al fine di evitare lo scalzamento, ma l’appalto veniva concesso alla ditta nonostante la proposta formulata da quest’ultima prevedesse variazioni sostanziali e strutturali che non rientravano tra quelle consentite dal bando di gara, in particolare la riduzione dei micropali a 15.

Il viadotto era stato inaugurato 9 anni prima e il cedimento, il 3 maggio del 2023, si verificò a seguito di una forte ondata di maltempo che causò la piena del fiume Trionto. Il tratto di strada fu chiuso in via precauzionale, un’ora prima del crollo, da Anas e, soltanto grazie a questo accorgimento, non ci furono vittime o feriti.