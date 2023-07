Viadotto crollato a Longobucco, Furgiuele (Lega): «strada aperta entro la prima decade di agosto»

LONGOBUCCO (CS) – Domenico Furgiuele è intervenuto a margine di un intervento in Aula durante la discussione sul Dl Alluvione in merito al crollo del viadotto di Longobucco, sulla strada statale Sila-Mare, nel cosentino, del 3 maggio scorso.

“Sul ponte di Longobucco le opposizioni, con un Odg poco pertinente, vorrebbero speculare ma non conoscono la realtà. Dovrebbero invece sapere – ha dichiarato Furgiuele – che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, assieme al governo, è intervenuto immediatamente. A chi pone dubbi sui finanziamenti e sul cronoprogramma di riapertura, noi rispondiamo con i fatti”.

“I lavori propedeutici a quelli di consolidamento e ripristino definitivo – prosegue – sono già iniziati. Parliamo di primi interventi di messa in sicurezza per la riduzione del rischio scalzamento delle pile in alveo, nelle more della messa in sicurezza definitiva del complesso opere/alveo. E questo nonostante le difficoltà nel reperire alcune materie prime e le condizioni climatiche proibitive. Le chiacchere stanno a zero: si procede spedito grazie anche all’impegno di Anas, delle ditte e delle maestranze. La Lega parla con risposte pragmatiche: la strada sarà aperta entro la prima decade di agosto“.