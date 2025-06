Viabilità, continuano gli interventi straordinari. Succurro: «Programma ampio e articolato»

- Advertisement -

COSENZA – Proseguono gli interventi straordinari sulla viabilità della provincia di Cosenza secondo il Piano stabilito e grazie all’approvazione del bilancio della Provincia e alla collaborazione messa in atto tra l’Ente e i sindaci del territorio. Lo fa sapere la Presidente Rosaria Succurro che sottolinea che le opere che sono in corso rappresentano “soltanto l’avvio di un programma ampio e articolato, destinato a concludersi entro dicembre 2025. Sfruttiamo in pieno la stagione estiva per completarne l’attuazione”.

Viabilità provinciale: gli interventi in atto

La presidente della Provincia di Cosenza ha specificato che sono in atto diversi interventi al momento: “Stiamo asfaltando importanti tratti stradali da Amendolara a Castroregio, da Bocchigliero a Sibari, da Spezzano Albanese a Cassano, Scala Coeli, Campana, Caloveto, Terravecchia, Acri-San Giacomo-Corigliano e tanti altri comuni” grazie al continuo confronto messo in atto dai sindaci per capire le reali esigenze dei territori.

“Con una rete stradale di oltre 3.300 chilometri, la Provincia di Cosenza si conferma ‘Casa dei Comuni’ – ha ribadito la Presidente Succurro – I sindaci sanno di poter contare su un ente amico, presente e affidabile, sulla mia vicinanza personale e su quella di tutta la squadra che ho l’onore di guidare. Continuiamo a lavorare su tre direttrici: manutenzione, sicurezza e valorizzazione dei borghi“.

Oltre la mobilità: obiettivo territori più attrattivi

Rosaria Succurro ha voluto specificare che la Provincia non sta lavorando solo sul fronte della mobilità per un miglioramento generale ma punta a rendere i territori più attrattivi sia per i residenti che per i turisti: “Vogliamo che le nostre strade siano più sicure e che i nostri borghi siano più accessibili. Le bellezze della nostra provincia devono diventare patrimonio condiviso. Abbiamo ormai costruito – ha concluso Succurro – un nuovo modello di gestione: investire sul futuro partendo dai bisogni concreti dei cittadini“.