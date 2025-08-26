HomeProvincia

Vertenza Presila, giovedì riunione con la nuova azienda. Fit-Cisl: «Tempo scaduto, i lavoratori devono rientrare in servizio»

Vincenzo Fausto Pagnotta e Antonio Domanico si sono espressi in merito alla situazione dei lavoratori dell'ex cantiere Presila. Parlano della necessità di un nuovo capitolo "sia sotto il profilo delle retribuzioni, con mensilità arretrate mai corrisposte e di certezza per il futuro"

F.B.
ROGLIANO (CS) – “Quella di giovedì sarà una tappa decisiva per dare finalmente una risposta a lavoratori che vivono una condizione insostenibile” è quanto dichiarato in una nota dal segretario generale della Fit-Cisl Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, e il segretario del presidio Fit-Cisl di Cosenza, Antonio Domanico in merito alla situazione dei lavoratori dell’ex cantiere Presila. Giovedì, infatti, si terrà la riunione con la nuova azienda e si scriverà dunque, un nuovo capitolo “sia sotto il profilo delle retribuzioni, con mensilità arretrate mai corrisposte, sia perché ad oggi non hanno alcuna certezza per il futuro”.

“Parliamo di persone che per anni hanno garantito con serietà e impegno un servizio essenziale alla comunità di Rogliano, – precisano i sindacati – meritando rispetto e continuità occupazionale”. La vertenza Presila, prosegue Pagnotta, “non può trasformarsi in un braccio di ferro giudiziario sulle spalle dei lavoratori. È ora che prevalga il buon senso. Non accetteremo ulteriori rinvii: i lavoratori devono rientrare in servizio con la nuova azienda, subito“.

Vertenza Presila, le richieste dei sindacati

“Questi lavoratori, molti padri di famiglia, stanno vivendo un momento difficile e assurdo, costretti a presidiare l’aula consiliare del Comune per difendere i propri diritti. – tuona Antonio Domanico – Giovedì ci aspettiamo risposte concrete: non possiamo più permettere che dignità e sicurezza vengano calpestate”.

Per la Fit-Cisl Calabria “il tempo è scaduto: la continuità occupazionale va garantita e ognuno, per la parte di propria competenza, deve assumersi le responsabilità necessarie per evitare che questa vertenza degeneri in una vera emergenza sociale”.

“Nel contesto odierno – concludono Pagnotta e Domanico – abbiamo apprezzato la sensibilità istituzionale dimostrata dal vice sindaco, che questa mattina ha ricontattato la nuova azienda sollecitando l’incontro di giovedì. Un gesto importante che va nella direzione giusta. Come Fit-Cisl Calabria chiediamo pieno rispetto nei confronti di queste lavoratrici e lavoratori, così come delle loro famiglie. Non accettiamo nessuna strumentalizzazione: chiediamo soltanto sostegno, vicinanza e soluzioni concrete“. ‎

