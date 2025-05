Ventenne ferito a colpi di pistola ad Acri, un arresto per tentato omicidio

- Advertisement -

ACRI (CS) – I carabinieri di Rende hanno eseguito ieri, una misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura di Cosenza, nei confronti di un soggetto residente ad Acri sulla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al tentato omicidio di un giovane ventenne, avvenuto nello stesso centro della provincia di Cosenza. I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 22 dicembre del 2024.

Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle accurate indagini svolte dai Carabinieri, hanno permesso di ricostruire la dinamica del fatto, nel senso che l’autore, al culmine di un acceso diverbio con la vittima, esplodeva tre colpi di pistola all’indirizzo della stessa, proprio nelle immediate vicinanze dell’abitazione di quest’ultima, cagionandogli importanti ferite d’arma da fuoco ad una spalla e ad una gamba, e di individuare, sul piano della gravità indiziaria, l’autore del grave fatto di sangue.